«НАШЕ Радио» соберет на Масленицу драйвовый концерт в парке «Сказка»
«НАШЕ Радио» 2 марта превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний. Начиная с 13:00 гостей ждет настоящий праздник с ароматными блинами, веселыми забавами и мощной музыкальной программой.
На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова. Эти артисты зарядят посетителей парка драйвом, позитивом и отличным настроением.
Атмосферу праздника поддержат харизматичные ведущие «НАШЕго Радио», которые сделают день еще ярче, веселее и незабываемее. Вход для всех желающих свободный и без возрастных ограничений.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила НСН, что спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок.
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