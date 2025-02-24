«НАШЕ Радио» соберет на Масленицу драйвовый концерт в парке «Сказка»

На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова. Эти артисты зарядят посетителей парка драйвом, позитивом и отличным настроением.

Атмосферу праздника поддержат харизматичные ведущие «НАШЕго Радио», которые сделают день еще ярче, веселее и незабываемее. Вход для всех желающих свободный и без возрастных ограничений.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила НСН, что спортсменам можно есть на Масленицу по четыре блина в день, а остальным надо следить за составом теста и начинок.

