Жительница Красноярского края подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

В Красноярском крае в селе Березовское 36-летняя женщина подавилась на конкурсе по скоростному поеданию блинов в честь Масленицы и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным источника, во время конкурса женщина хотела съесть много блинов, но начала задыхаться. Медики, которые дежурили на мероприятии, пытались спасти участницу, но не смогли, так как она употребила слишком много блинов, забив пищевод.

Полиция начала проверку по факту ЧП. В правоохранительных органах рассказали, что, по предварительной информации, праздник был организован с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Красноярский КрайКонкурсСмертьМасленица

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