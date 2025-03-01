Жительница Красноярского края подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

По данным источника, во время конкурса женщина хотела съесть много блинов, но начала задыхаться. Медики, которые дежурили на мероприятии, пытались спасти участницу, но не смогли, так как она употребила слишком много блинов, забив пищевод.

Полиция начала проверку по факту ЧП. В правоохранительных органах рассказали, что, по предварительной информации, праздник был организован с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сочи две собаки напали на ребенка.