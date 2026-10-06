Метеоролог рассказала, когда в Москве нужно менять летнюю резину на зимнюю

Автомобилистам в Московском регионе еще рано переходить на зимнюю резину, комфортно ездить на летней можно по меньшей мере месяц. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, менять шины следует, когда устойчивая среднесуточная температура перешла через отметку +5°C.

«Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать «переобувку» на конец октября или начало ноября», — заявила Позднякова.

По словам синоптика, в столичном регионе переход на зимнюю резину традиционно происходит в 20-х числах октября. В этом году сроки сдвигаются из-за теплой погоды. Даже если снег еще не выпадет, температурный режим изменит эластичность летних шин, и это станет сигналом для того, чтобы переобуть автомобиль.

Также Позднякова прокомментировала сообщения о снеге на трассе М-5 и в других регионах. В разных частях России может временно устанавливаться снежный покров, жители регионов востока и севера РФ лучше знают, когда менять шины, исходя из состояния дороги.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю пора, когда температура воздуха достигает +7°C.

