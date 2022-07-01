Рост цен на ЖКХ и визы на Украину: Что изменится в России с 1 июля

С 1 июля 2022 года в России увеличатся тарифы на ЖКХ, поменяются правила медицинского обслуживания по ОМС, начнет действовать визовый режим с Украиной, а также вступят в силу некоторые другие изменения в законодательство. О самых интересных – в материале НСН.

ТАРИФЫ НА ЖКХ

С 1 июля тарифы на ЖКХ в России вырастут от 3,2 до 6,5%. Самая низкая индексация будет в республике Марий Эл (3,2%), в Камчатском крае (3,8%) и в Удмуртии (3,4%). В Московской области показатели вырастут на 4,5%. При этом наибольшее подорожание услуг ЖКХ произойдет в Москве (6%), в Крыму и Татарстане (по 6,2%), в Санкт-Петербурге (6,3%) и в Чечне (6,5%).

В правительстве отмечают, что рост цен на тарифы ЖКХ связан с инфляцией.