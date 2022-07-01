Рост цен на ЖКХ и визы на Украину: Что изменится в России с 1 июля
С 1 июля 2022 года в России изменятся некоторые правила социальной и экономической сфер, связанные с предоставлением медуслуг, оплатой ЖКХ и даже обязанностями банков перед клиентами.
С 1 июля 2022 года в России увеличатся тарифы на ЖКХ, поменяются правила медицинского обслуживания по ОМС, начнет действовать визовый режим с Украиной, а также вступят в силу некоторые другие изменения в законодательство. О самых интересных – в материале НСН.
ТАРИФЫ НА ЖКХ
С 1 июля тарифы на ЖКХ в России вырастут от 3,2 до 6,5%. Самая низкая индексация будет в республике Марий Эл (3,2%), в Камчатском крае (3,8%) и в Удмуртии (3,4%). В Московской области показатели вырастут на 4,5%. При этом наибольшее подорожание услуг ЖКХ произойдет в Москве (6%), в Крыму и Татарстане (по 6,2%), в Санкт-Петербурге (6,3%) и в Чечне (6,5%).
В правительстве отмечают, что рост цен на тарифы ЖКХ связан с инфляцией.
Об изменениях в сфере ЖКХ говорили и ранее. Так, до этого в Минцифры предложили полностью заменить бумажные квитанции на электронные. Однако координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметила, что в ближайшие десять лет бумажные квитанции по оплате ЖКХ нельзя отменять, так как во многих населенных пунктах России нет интернета, и люди просто не смогут оплачивать услуги вовремя.
«Больше 50% тех, кто платит за коммуналку сегодня – это пенсионеры. Не все пенсионеры понимают, что такое электронная подпись и электронные квитанции. Они привыкли видеть бумажные носители. Пока молодежь не пришла активно в публичное пространство за ЖКХ, очень сложно отказаться от бумажных носителей», - добавила она.
В ПОЛИКЛИНИКУ БЕЗ ОМС
Теперь в российских медицинских учреждениях можно будет получить услуги без предъявления полиса обязательного медстрахования (ОМС). С 1 июля пациентам будет достаточно просто показать паспорт. Отмечается, что такие изменения связаны с тем, что все бумажные полисы ОМС планируют заменить электронными.
До этого в России предлагали и другие изменения, связанные с ОМС, в том числе касающиеся лечения от никотиновой зависимости. Но основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в эфире НСН заявил, что не поддерживает его включение в страховую программу.
«Чтобы включать новые виды медицинского обслуживания в страховую программу надо понять, откуда это будет финансироваться. Если за это будет платить опять работодатель и работники через взнос, взносы должны быть увеличены. Мы не можем включать в страховую программу – добровольную или обязательную – новые виды. Это требует средств, должны быть финансовые покрытия. А этого не предполагается», - объяснил он.
ВИЗЫ НА УКРАИНУ
С 1 июля Украина в ответ на проведение спецоперации ввела визовый режим для россиян.
Теперь граждане РФ смогут оформить визы в это соседнее государство в центрах VFS Global Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Самары.
Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала такой шаг Киева «очередной дикостью».
В МИД РФ уже пообещали дать незамедлительный ответ на визовый режим от Украины, но пока равносильного ответа так и не последовало.
БАНКИ И КРЕДИТЫ
Теперь финансовые организации должны будут указывать на первой странице кредитного договора количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и гарантированную минимальную ставку. Отмечается, что это делается для того, чтобы снизить риски при выборе банков.
ЧТО ЕЩЕ
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин уже анонсировал, какие законы начнут действовать в России с июля 2022 года. В том числе он сообщил о сокращении срока оформления паспорта и упрощении регистрации по месту жительства, специальном налоговом режиме для малого бизнеса и других изменениях.
Так, с 1 июля зарегистрироваться по месту жительства станет проще, потому что для получения прописки или временной регистрации надо будет один раз прийти в регистрирующий орган при условии, что заявление уже было подано через госуслуги.
К тому же российский паспорт вне зависимости от места жительства гражданина и причин замены можно будет оформить за пять дней вместо 10-30 как раньше. При этом данные о водителях-нарушителях теперь можно будет получить быстрее с помощью сервиса «Витрина данных ГИБДД».
Также до 31 декабря 2027 года в рамках эксперимента в некоторых регионах России представителям малого бизнеса упростят налоговый режим. Эта мера коснется предпринимателей Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей.
Изменения законодательства также связаны с тем, что пенсии россиян защитят от недобросовестных негосударственных фондов, а должникам расширят право на сохранение прожиточного минимума, поэтому, даже если взыскатель передал в банк должника исполнительные документы без привлечения судебных приставов, должнику сохранят эту сумму.
С 1 июля для прохождения медкомиссии по назначению или продлению инвалидности россияне смогут самостоятельно выбрать очный или дистанционный формат. К тому же граждане с инвалидностью, у которых есть транспортные средства, смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО. Это разрешается сделать и их законным представителям.
Теперь подавать заявление о предоставлении мер соцподдержки через госуслуги в части расходов на жилье, взносов на капремонт, услуг ЖКХ и детских пособий могут и члены семей погибших военнослужащих или сотрудников силовых структур.
Также с 1 июля банки России начинают оценивать своих клиентов по принципу «светофора» с помощью «антиотмывочной» платформы ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Эта система позволит обмениваться информацией между кредитными организациями через регулятор. Так, к сервису должны будут подключиться все банки для оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам.
Ранее президент России Владимир Путин перенес срок вступления в силу дачной амнистии – упрощенного порядка регистрации прав собственности на жилые, садовые дома и земельные участки, на которых они расположены, с 1 сентября на 1 июля 2022 года.
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