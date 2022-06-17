Получат не все: Депутат Госдумы объяснила выплаты по накопительной пенсии

Россиян, которые могли получить обратно свои выплаты по накопительной части пенсии, в настоящий момент совсем немного, с сожалением отметила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до наступления пенсионного возраста. В Пенсионном фонде России (ПФР), такая возможность появилась после 2019 года, когда в России началось повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Вместе с тем возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не поменялся, сообщило агентство «Прайм».