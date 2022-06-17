Получат не все: Депутат Госдумы объяснила выплаты по накопительной пенсии
Совсем немного россиян смогли воспользоваться программой накопительной части пенсии до ее заморозки, поэтому сейчас от ЦБ и Минцифры ждут новых работающих инструментов, сказала в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
Россиян, которые могли получить обратно свои выплаты по накопительной части пенсии, в настоящий момент совсем немного, с сожалением отметила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до наступления пенсионного возраста. В Пенсионном фонде России (ПФР), такая возможность появилась после 2019 года, когда в России началось повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Вместе с тем возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не поменялся, сообщило агентство «Прайм».
«После внесения изменений в законодательства и увеличения пенсионного возраста эти меры не коснулись граждан, которые имеют право на получение накопительной части пенсии. То есть граждане, достигшие 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеют право на получение накопительной части пенсии, если они участвовали в соответствующем проекте. Но те, кто не выработал стажа и не смог накопить сумму в размере хотя бы 5% от будущей пенсии, они как раз имеют право на получение единовременной выплаты накопительной части пенсии. В этом случае обязательно надо обратиться в НПФ (негосударственный пенсионный фонд, - прим. НСН) или в Пенсионный фонд! Многие граждане просто не знают об этой возможности и не получают выплаты ни ежемесячные, ни единовременные. При получении такой единовременной выплаты размер страховой пенсии не изменится, она будет выплачиваться позже, в соответствующем возрасте», - объяснила депутат.
Бессараб напомнила, что нынешние пенсионеры не могли участвовать в программе по накопительной части пенсии по возрасту.
«По накопительной части пенсии мы не может говорить о большом количестве получателей. С 2014 года эта программа заморожена. А до этого договор о накопительных пенсиях могли заключить только люди моложе 1967 года. Сейчас у нас, к сожалению, такого достойного инструмента нет. Гражданин должен иметь возможность добровольно копить на более поздний период своей жизни. Сегодня страховая пенсия для неработающего пенсионера выше прожиточного минимума, это более 19 тысяч рублей – средняя пенсия по старости. Но вместе с тем дополнительные накопления во всем мире являются основополагающим инструментом для обеспечения жизни в старости. Очень-очень ждем от Минфина и от Центробанка новых инструментов для накопления, это очень важно. А на сегодняшний день в России около 180 тысяч ежегодно человек, которые досрочно получают накопительную пенсию. Это как раз показатель небольшого количества задействованных в программе», - констатировала депутат.
Ранее исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group выяснило, что большинство россиян хотели бы накопить к пенсии от 4 до 5 млн рублей, при этом на старость регулярно откладывает лишь каждый девятый житель России.
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