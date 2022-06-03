«Установите счетчики»: В Госдуме не поддержали скидки за отключенную летом воду

Для того, чтобы исключить переплату за воду в период коммунального ремонта, нужно устанавливать счетчики, а не вводить отдельные законы, отметила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов ранее отправил Минстрою РФ предложение делать 50% скидки на коммунальные услуги во время отключения горячей воды. Депутат отметил, что во время отключения горячего водоснабжения люди вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создает неудобство и увеличивает расход электроэнергии.

«Дело в том, что у многих стоят счетчики, если речь идет о Москве. На автомате будет снижение итогового платежа, вот и все. Далеко не у всех они есть, конечно, но тогда должны не применять норматив в этот период. Но сейчас этот период очень сократился. Когда-то мы по месяцу не могли принять душ, сейчас уже эти сроки сокращены. В некоторых округах вообще нет этих перерывов, максимум на три дня технический осмотр, потому что произошла смена инфраструктуры. Трубы там более современные, делать там ничего не надо. Это не такая острая проблема, какой она была лет 10-15 назад. А сейчас по счетчикам начисляется платеж - не крутится он, да и все. Если бы поговорили со мной, то не стали бы с такими инициативами выступать», - сыронизировала Хованская.

При этом в тех районах, где заменили старые трубы и оборудование, отключать воду надолго не будут, так как в этом нет необходимости, тогда как в старых районах проблем больше, в том числе с установкой необходимых счетчиков.

«Не отключать воду можно, это зависит от состояния инфраструктуры водоснабжения, потому что трубы были в очень плохом состоянии когда-то. Не скажу, что по всей стране такая ситуация оптимистичная, это надо запрашивать регионы. Тем не менее, процесс пошел. В первую очередь теплом занимались, теплоснабжением, теперь водой. Вопрос возникает в том, что когда платеж рассчитывают по нормативам завода, а не по счетчику, то идет рост в 2,5 раза, плюс еще повышающий коэффициент применяется 1,5. Можете себе представить, какие глаза у пенсионера, когда он видит эту платежку? Это происходит тогда, когда нужна проверка, а ее не делают. Первые месяцы еще нормальные расчеты, а потом идет с коэффициентом. Счетчики, конечно, большое спасение в тех городах, где завышенный норматив на воду. В Москве он очень завышенный. Это большой стимул для людей устанавливать счетчики везде, где это возможно, уже больше 60% [установили]. К сожалению, в старом жилищном фонде установка счетчиков невозможна - установите, а потом в этом месте пойдет протечка на все этажи», - подытожила депутат.

Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что в ближайшие десять лет бумажные квитанции по оплате ЖКХ отменять нельзя, во многих населенных пунктах России нет интернета, люди просто не смогут заплатить вовремя.

