«Без секций и выставок»: Российские семьи напугали «унизительным» снижением доходов
Граждан страны со средним заработком ждет проблема снижения уровня жизни и сужения всех возможностей, отметила в эфире НСН профессор Екатерина Самраилова.
Снижение реальных доходов населения в 2022 году коснется именно людей со средним достатком, будет очень трудно дать собственным детям образование, а также заплатить за разные секции и экскурсии, заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Минфин сообщил, что снижение реальных доходов населения РФ в 2022 году ожидается на уровне 6,8%.
«Эта цифра, конечно, уменьшена раз в пять. Думаю, что мы потеряем свои доходы на четверть. В целом, среди причин – это вопросы доходов через понижение зарплаты, переход на сокращенную рабочую неделю. В нижних и верхних стратах ничего не изменится, но больше всего достанется в плане снижения доходов людям со средним достатком. Хотя у нас нет классификации по среднему классу и индикаторов, по которому могли бы сказать, что определенный человек относится к среднему классу. Но ориентировочно мы понимаем, о чем говорим. Это люди с образованием, обладающие определенным набором собственности в виде квартиры или скромной дачи. Как раз именно такой класс сильнее всего затронет проблема снижения уровня жизни и сужения всех возможностей», - сказала Самраилова.
По ее словам, россиянам со средним достатком в этом году будет сложнее всего, при этом падение доходов почти никак не изменит жизнь бедного населения страны.
«Какие возможности сузятся? Это возможность дать образование своим детям, школьникам оплатить дополнительное образование, танцы, музыкальную школу. Ходить в театры, кинозалы, ездить на экскурсии. Это коснется именно среднего класса, потому что для страты выше это будет незаметно. А те, кто относятся к бедному населению, там таких задач никогда и не ставилось», - указала Самраилова.
Также профессор подчеркнула, что для повышения реальных доходов граждан необходимо обеспечить гарантию занятости, а также выйти на цивилизационный уровень достатка.
«Для того, чтобы повысились реальные доходы граждан, нужна определенная гарантия занятости и выход на тот уровень заработной платы, которая соответствует уровню жизни. Нужно выходить на цивилизационный уровень достатка. Это образование, развитие, досуг. Все, что касается нашей жизни, которая не замыкается только в добывании средств на обеспечение потребительской корзины. Это уже какой-то унизительный уровень для 2022 года», - резюмировала Самраилова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижения уровня бедности и роста доходов россиян нужно добиться уже в этом году, это главный показатель для оценки работы органов власти. При этом в начале июня сообщалось, что число зарегистрированных безработных в России выросло на 6 июня до 687 тысяч человек. Также количество работников предприятий в простое увеличилось до 135,6 тысяч.
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