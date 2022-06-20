«Без секций и выставок»: Российские семьи напугали «унизительным» снижением доходов

Граждан страны со средним заработком ждет проблема снижения уровня жизни и сужения всех возможностей, отметила в эфире НСН профессор Екатерина Самраилова. 

Снижение реальных доходов населения в 2022 году коснется именно людей со средним достатком, будет очень трудно дать собственным детям образование, а также заплатить за разные секции и экскурсии, заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне Минфин сообщил, что снижение реальных доходов населения РФ в 2022 году ожидается на уровне 6,8%.

«Эта цифра, конечно, уменьшена раз в пять. Думаю, что мы потеряем свои доходы на четверть. В целом, среди причин – это вопросы доходов через понижение зарплаты, переход на сокращенную рабочую неделю. В нижних и верхних стратах ничего не изменится, но больше всего достанется в плане снижения доходов людям со средним достатком. Хотя у нас нет классификации по среднему классу и индикаторов, по которому могли бы сказать, что определенный человек относится к среднему классу. Но ориентировочно мы понимаем, о чем говорим. Это люди с образованием, обладающие определенным набором собственности в виде квартиры или скромной дачи. Как раз именно такой класс сильнее всего затронет проблема снижения уровня жизни и сужения всех возможностей», - сказала Самраилова.

По ее словам, россиянам со средним достатком в этом году будет сложнее всего, при этом падение доходов почти никак не изменит жизнь бедного населения страны.

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«Какие возможности сузятся? Это возможность дать образование своим детям, школьникам оплатить дополнительное образование, танцы, музыкальную школу. Ходить в театры, кинозалы, ездить на экскурсии. Это коснется именно среднего класса, потому что для страты выше это будет незаметно. А те, кто относятся к бедному населению, там таких задач никогда и не ставилось», - указала Самраилова.

Также профессор подчеркнула, что для повышения реальных доходов граждан необходимо обеспечить гарантию занятости, а также выйти на цивилизационный уровень достатка.

«Для того, чтобы повысились реальные доходы граждан, нужна определенная гарантия занятости и выход на тот уровень заработной платы, которая соответствует уровню жизни. Нужно выходить на цивилизационный уровень достатка. Это образование, развитие, досуг. Все, что касается нашей жизни, которая не замыкается только в добывании средств на обеспечение потребительской корзины. Это уже какой-то унизительный уровень для 2022 года», - резюмировала Самраилова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижения уровня бедности и роста доходов россиян нужно добиться уже в этом году, это главный показатель для оценки работы органов власти. При этом в начале июня сообщалось, что число зарегистрированных безработных в России выросло на 6 июня до 687 тысяч человек. Также количество работников предприятий в простое увеличилось до 135,6 тысяч.

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ФОТО: pixabay.com
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