«Без секций и выставок»: Российские семьи напугали «унизительным» снижением доходов

«Какие возможности сузятся? Это возможность дать образование своим детям, школьникам оплатить дополнительное образование, танцы, музыкальную школу. Ходить в театры, кинозалы, ездить на экскурсии. Это коснется именно среднего класса, потому что для страты выше это будет незаметно. А те, кто относятся к бедному населению, там таких задач никогда и не ставилось», - указала Самраилова.

Также профессор подчеркнула, что для повышения реальных доходов граждан необходимо обеспечить гарантию занятости, а также выйти на цивилизационный уровень достатка.

«Для того, чтобы повысились реальные доходы граждан, нужна определенная гарантия занятости и выход на тот уровень заработной платы, которая соответствует уровню жизни. Нужно выходить на цивилизационный уровень достатка. Это образование, развитие, досуг. Все, что касается нашей жизни, которая не замыкается только в добывании средств на обеспечение потребительской корзины. Это уже какой-то унизительный уровень для 2022 года», - резюмировала Самраилова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижения уровня бедности и роста доходов россиян нужно добиться уже в этом году, это главный показатель для оценки работы органов власти. При этом в начале июня сообщалось, что число зарегистрированных безработных в России выросло на 6 июня до 687 тысяч человек. Также количество работников предприятий в простое увеличилось до 135,6 тысяч.

