Минздрав: Полис ОМС станет цифровым и будет оформляться автоматически при рождении
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может стать цифровым и формироваться автоматически при рождении или получении российского гражданства. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийского конгресса пациентов.
Как отметил глава Минздрава, цифровой полис позволит «иметь быструю и удобную коммуникацию» при обращении в медучреждения.
«С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — цитирует Мурашко ТАСС.
По словам министра, полис будет создаваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению гражданина. Сейчас заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru