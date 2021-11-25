Минздрав: Полис ОМС станет цифровым и будет оформляться автоматически при рождении

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может стать цифровым и формироваться автоматически при рождении или получении российского гражданства. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийского конгресса пациентов.

Счетная палата сообщила о неэффективности системы ОМС

Как отметил глава Минздрава, цифровой полис позволит «иметь быструю и удобную коммуникацию» при обращении в медучреждения.

«С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, полис будет создаваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению гражданина. Сейчас заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДокументыОМСМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры