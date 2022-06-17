Украина введёт визовый режим для россиян

По его словам, визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.

«Сегодня кабмин должен принять это важное решение», - написал Зеленский.

Ранее украинский лидер поддержал идею ввести визовый режим для граждан России, отметив, что у него для этого «достаточно возможностей».

