Украина введёт визовый режим для россиян
17 июня 202214:09
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что решение о введении визового режима для граждан России будет принято 17 июня.
По его словам, визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.
«Сегодня кабмин должен принять это важное решение», - написал Зеленский.
Ранее украинский лидер поддержал идею ввести визовый режим для граждан России, отметив, что у него для этого «достаточно возможностей».
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17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru