Украина введёт визовый режим для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что решение о введении визового режима для граждан России будет принято 17 июня.

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По его словам, визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.

«Сегодня кабмин должен принять это важное решение», - написал Зеленский.

Ранее украинский лидер поддержал идею ввести визовый режим для граждан России, отметив, что у него для этого «достаточно возможностей».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВиза
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