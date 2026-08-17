«Это пугает!»: Почему в медицинских вузах сотни свободных бюджетных мест
Владислав Жемчугов заявил НСН, что меняется роль самого медицинского образования, усложняется научная деятельность в этой сфере.
В России происходит девальвация профессии врача, а пациенты получили безграничную власть, заявил НСН доктор медицинских наук, бывший главный специалист первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов.
Крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру — в ряде организаций он продлится до конца августа. По состоянию на 10 августа в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова были вакантны 198 мест, в РНИМУ им. Н.И Пирогова —289 мест, в РМАНПО — 189, в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна — 123 места, пишет портал Ordinatura.org. Эксперты связывают это с новыми правилами об обязательной отработке и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Жемчугов назвал проблему комплексной и перечислил другие причины.
«Во-первых, происходит девальвация профессии врача у нас в стране. К сожалению, несколько изменений сыграли в этом большую роль. Самое главное, что принижена роль интеллекта, личности врачи. У нас сегодня масса необоснованных судебных дел против врачей. Это пугает. Я уже не говорю про зарплату, она стала больше, но работать очень тяжело в таких условиях, когда пациент может сделать что угодно, врача не защищают», - отметил он.
По его словам, меняется роль самого медицинского образования, усложняется научная деятельность в этой сфере.
«Во-вторых, роль образования никакая, потому что мне лично приходится бороться с тем, что пациенты требуют делать то, что написано в интернете. Это тоже такой момент. У нас есть клинические рекомендации, но они становятся обязательными. В итоге получается, что врач просто переписывает из интернета и справочника что-то. Получается, что нет смысла ходить к врачу. Больничные никому не нужны, а на сайтах можно прочитать все, что люди хотят услышать. Чтобы получить лицензию на медицинскую деятельность, нужно огонь и воду пройти, а на сайтах оценивается работа врачей без каких-либо лицензий. У нас есть специальности, которые исторически считаются денежными – гинекология, офтальмология, хирургия и стоматология. А наукой заниматься не очень престижно, масса препятствий», - заключил собеседник НСН.
Врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России нет дефицита врачей-репродуктологов, несмотря на то, что официально такой специализации в медицинских вузах нет.
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