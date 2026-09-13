Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на первом за 6 лет концерте

В программу вечера вошли 26 хитов на французском и английском языках, включая легендарные «My Heart Will Go On» и «All By Myself».

До этого артистка появлялась на публике крайне редко, а последние полноценные гастроли Дион в рамках тура Courage Tour прошли в 2020 году, но тур пришлось прервать из-за проблем со здоровьем. В 2022 году у певицы диагностировали синдром мышечной скованности - редкое неврологическое расстройство, вызывающее прогрессирующее напряжение мышц. Однако несмотря на сложный диагноз, певица полна решимости радовать поклонников.

«Я дала обещание. Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. Вот я пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение», - сказала она залу.

Всего Дион даст в Нантере 26 концертов до 29 мая 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».