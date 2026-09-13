Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на первом за 6 лет концерте
Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва, вызванного серьезными проблемами со здоровьем. Ее первый концерт прошел накануне на Plénitude Arena во французском Нантере, где собралось около 30 тысяч зрителей.
В программу вечера вошли 26 хитов на французском и английском языках, включая легендарные «My Heart Will Go On» и «All By Myself».
До этого артистка появлялась на публике крайне редко, а последние полноценные гастроли Дион в рамках тура Courage Tour прошли в 2020 году, но тур пришлось прервать из-за проблем со здоровьем. В 2022 году у певицы диагностировали синдром мышечной скованности - редкое неврологическое расстройство, вызывающее прогрессирующее напряжение мышц. Однако несмотря на сложный диагноз, певица полна решимости радовать поклонников.
«Я дала обещание. Я пообещала вернуться и снова выйти на сцену. Вот я пою для вас и пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение», - сказала она залу.
Всего Дион даст в Нантере 26 концертов до 29 мая 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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