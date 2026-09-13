Кинооператор и режиссер Борис Тимковский скончался в день своего 90-летия

3 сентября, ровно в день своего 90-летия, не стало советского и российского кинооператора, режиссера, заслуженного работника культуры РФ и члена Союза кинематографистов Бориса Тимковского. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России.

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Тимковский родился в Москве в 1936 году. Получив профессию на операторском факультете ВГИКа, он посвятил долгие годы работе на киностудии «Ленфильм».

Среди работ Тимковского в качестве оператора-постановщика выделяются такие известные зрителю картины, как «Дожить до рассвета», «Ход белой королевы», «Правда лейтенанта Климова» и ряд других.

Помимо работы за камерой, Борис Викторович успешно реализовал себя как режиссер. Он стал автором цикла увлекательных телефильмов, посвященных европейским городам, среди которых «Берлинская мозаика», «Новый Париж», «Старый Мюнхен», «Вело-Амстердам» и «24 часа в Петербурге».

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ФОТО: РИА Новости
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