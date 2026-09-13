Кинооператор и режиссер Борис Тимковский скончался в день своего 90-летия

Тимковский родился в Москве в 1936 году. Получив профессию на операторском факультете ВГИКа, он посвятил долгие годы работе на киностудии «Ленфильм».

Среди работ Тимковского в качестве оператора-постановщика выделяются такие известные зрителю картины, как «Дожить до рассвета», «Ход белой королевы», «Правда лейтенанта Климова» и ряд других.

Помимо работы за камерой, Борис Викторович успешно реализовал себя как режиссер. Он стал автором цикла увлекательных телефильмов, посвященных европейским городам, среди которых «Берлинская мозаика», «Новый Париж», «Старый Мюнхен», «Вело-Амстердам» и «24 часа в Петербурге».