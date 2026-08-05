Олимпиадники против стобальников: Зачем нужно квотирование приоритетного набора в вузы
Понятия «призер олимпиады» не должно существовать при приеме в вузы, заявил НСН Михаил Эскиндаров.
Необходимо менять систему, при которой даже выпускники с 300 баллами за ЕГЭ не могут попасть на бюджет в ведущие вузы из-за приоритета победителей и призеров олимпиад, сказал в беседе с НСН президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
В российских вузах необходимо вводить квоты на поступление победителей и призеров олимпиад в вузы на уровне 10–15% от общего числа бюджетных мест. С таким предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, в некоторых учебных заведениях из-за набора на приоритетном этапе, значительно сокращается общий конкурс. Эскиндаров подтвердил, что сегодня из-за этого в ведущие вузы не всегда могут попасть даже стобалльники, а данная проблема уже поднималась ранее.
«Эта проблема существует уже лет семь-восемь. Мы неоднократно ее обсуждали в Совете ректоров с участием, в том числе, министров. Это правильное предложение. Нужно обсуждать, будет ли эта квота 10% или 15%, но то, что олимпиадники не должны занимать все места, как это в нынешнем году произошло во многих ведущих вузах Москвы — это совершенно определенно. Некоторые вузы практикуют прием не только победителей олимпиад, но и призеров. Надо принимать только победителей, и чтобы не было вообще понятия "призеры олимпиад". Проблема в большей степени касается 10-12 вузов Москвы и Санкт-Петербурга, куда в основном идут олимпиадники. И многие абитуриенты, которые получили высокие результаты за ЕГЭ — вплоть до 300 баллов — не могут попасть в эти ведущие вузы. Получается, что выпускник, имеющий 300 баллов, зачастую не имеет шансов. Например, в наш университет поступить с такими баллами на экономику было невозможно. Но это неправильно», — сообщил он.
Собеседник НСН добавил, что некоторые вузы проводят собственные олимпиады с приоритетным набором для победителей, однако он считает, что поддерживать талантливую молодежь учебные заведения могут и другими способами.
«Ведущие вузы привлекают выпускников разнообразными льготами, например, собственными олимпиадами. Может быть, стоит пересмотреть количество олимпиад, и превратить их не в форму отбора в университеты, а в форму выявления талантливых людей, которых можно потом поддерживать, каким-то образом вести по жизни, чтобы они в дальнейшем стали хорошими специалистами», — предложил Эскиндаров.
Ранее зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин говорил НСН о необходимости выделения отдельных бюджетных мест в вузах для выпускников, набравших 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ.
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