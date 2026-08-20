ПТУ уже не тот: Как выпускники колледжей зарабатывают полмиллиона рублей
Евгений Ямбург заявил НСН, что современные коллежи не похожи на ПТУ из прошлого, куда родители не хотели отдавать детей.
Выпускники колледжей сегодня могут зарабатывать полмиллиона рублей и больше, так как с легкостью открывают свое дело в востребованной сфере, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Выпускники девятых классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Ямбург рассказал, как это будет работать.
«Если ребенок собирается поступать в десятый класс, это зачастую профильные классы, он должен сдавать четыре экзамена. Если ребенок не собирается, он сдает два экзамена. Сдать ЕГЭ по русскому языку и математике можно с легкостью, если заниматься весь год. После девятого класса можно сегодня идти в колледжи, это не те ПТУ, куда боялись раньше отдавать детей, где мат и так далее. Выпускники хороших автомобильных или медицинских колледжей после окончания прилично получают, зарплата в 200 тысяч… Более того, зачастую они открывают свое дело после колледжа, это зарплата 500 тысяч в месяц и больше. Плюс после медицинского колледжа можно поступить в медицинский вуз спокойно. Ничего здесь трагичного я не вижу, ребенок и родители сами будут выбирать. Ребята сами решат, в какой колледж пойти, сегодня в строительных колледжах очень интересное обучение, например», — рассказал он.
Ранее проректор Российского технологического университета (МИРЭА) Игорь Рогов в пресс-центре НСН рассказал о высокой востребованности инженерных специальностей на рынке труда.
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