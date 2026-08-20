Выпускники колледжей сегодня могут зарабатывать полмиллиона рублей и больше, так как с легкостью открывают свое дело в востребованной сфере, заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Выпускники девятых классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Ямбург рассказал, как это будет работать.