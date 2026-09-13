В МВД назвали основания для обязательной замены водительского удостоверения

Как отметили в министерстве, документ подлежит обязательной замене по истечении срока его действия, а также при изменении персональных данных владельца, например, при смене фамилии. Кроме того, новые права потребуются в случае утраты или хищения старого документа.

В ведомстве также уточнили, что основанием для замены служит физическая негодность удостоверения. Если из-за износа или повреждений указанную в нем информацию невозможно прочитать, автомобилисту необходимо получить новый документ. Наконец, в полиции подчеркнули, что права подлежат обязательной замене при подтверждении изменений в состоянии здоровья водителя, в том числе при выявлении новых, ранее не установленных медицинских показаний.

Ранее правительство России официально разрешило водителям предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».