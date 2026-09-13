«Одиссея» Нолана стала самым кассовым фильмом в истории Universal

Новый фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом в истории студии Universal Pictures. Об этом сообщает издание Variety.

Менее чем за два месяца проката картина смогла установить исторический рекорд, став самым кассовым фильмом за всю 114-летнюю историю компании. Об этом достижении было объявлено накануне.

По данным источника, эпическая лента с Мэттом Дэймоном в главной роли собрала в прокате в Северной Америке $601,2 млн, а в международном прокате — $1,083 млрд. Отмечается, что общий мировой результат достиг $1,68 млрд.

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Лента уже успела установить несколько рекордов. В частности, «Одиссея» Нолана стала самым кассовым релизом с рейтингом R в истории и самым прибыльным проектом для IMAX за все время.

Фильм признали самым успешным стартом в карьере режиссера, так как «Одиссея» обошла экранизацию комиксов DC «Темный рыцарь-2: Возрождение легенды». Картина также стала самым кассовым фильмом обладателя «Оскара» за всю его карьеру.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с «Одиссеей» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.

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ФОТО: AP/TASS
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