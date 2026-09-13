«Одиссея» Нолана стала самым кассовым фильмом в истории Universal

Лента уже успела установить несколько рекордов. В частности, «Одиссея» Нолана стала самым кассовым релизом с рейтингом R в истории и самым прибыльным проектом для IMAX за все время.

Фильм признали самым успешным стартом в карьере режиссера, так как «Одиссея» обошла экранизацию комиксов DC «Темный рыцарь-2: Возрождение легенды». Картина также стала самым кассовым фильмом обладателя «Оскара» за всю его карьеру.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с «Одиссеей» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.