Воссозданное танковое училище открыли в Челябинске

В ходе торжественной церемонии учебному заведению вручили Боевое знамя, а курсанты первого курса приняли военную присягу и прошли торжественным маршем по плацу.

Челябинское танковое училище, основанное в 1941 году, подготовило в годы Великой Отечественной войны около 7 тысяч офицеров. После расформирования в 1948-м его возродили в 1966 году, а в 1998-м преобразовали в Танковый институт, который просуществовал до 2007 года. В мае 2026 года правительство РФ распорядилось вновь воссоздать училище, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

