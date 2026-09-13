Воссозданное танковое училище открыли в Челябинске
Сегодня, 13 сентября, в Челябинске состоялось торжественное открытие воссозданного высшего военного танкового командного училища. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
В ходе торжественной церемонии учебному заведению вручили Боевое знамя, а курсанты первого курса приняли военную присягу и прошли торжественным маршем по плацу.
Челябинское танковое училище, основанное в 1941 году, подготовило в годы Великой Отечественной войны около 7 тысяч офицеров. После расформирования в 1948-м его возродили в 1966 году, а в 1998-м преобразовали в Танковый институт, который просуществовал до 2007 года. В мае 2026 года правительство РФ распорядилось вновь воссоздать училище, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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