Общую систему оплаты труда медицинских работников планируют разработать в России к концу 2026 года, сообщил НСН председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По новым правилам планируется, что доля оклада в размере заработной платы будет составлять не менее 50% без учета компенсаций, а стимулирующие выплаты — не более оставшихся 50%.

Как объяснил Домников, в основе зарплат врачей и медсестер лежит тарифная ставка, к ней добавляются компенсационные выплаты, к примеру северный коэффициент, и стимулирующие выплаты — премии. При этом последние могут сокращаться, что создает риски для медработников.

«Должностной оклад должен обеспечивать медицинскому работнику стабильную и предсказуемую основу заработной платы. Для младшего медицинского персонала он должен быть не ниже МРОТ, для среднего медперсонала и врачей мы предлагаем устанавливать оклад на уровне 1,5–2 МРОТ и более. Стимулирующие выплаты при этом должны поощрять качество и результаты труда. Однако сегодня во многих регионах минимальные должностные оклады медработников остаются ниже МРОТ. Профсоюз считает необходимым закрепить в новой системе понятные минимальные размеры окладов и предусмотреть их регулярную индексацию», - пояснил собеседник НСН.