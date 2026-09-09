Врачебное неравенство: Что даст медикам новая система оплаты труда
Единые принципы оклада дадут медработникам уверенность в завтрашнем дне, заявил НСН глава Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.
Общую систему оплаты труда медицинских работников планируют разработать в России к концу 2026 года, сообщил НСН председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По новым правилам планируется, что доля оклада в размере заработной платы будет составлять не менее 50% без учета компенсаций, а стимулирующие выплаты — не более оставшихся 50%.
Как объяснил Домников, в основе зарплат врачей и медсестер лежит тарифная ставка, к ней добавляются компенсационные выплаты, к примеру северный коэффициент, и стимулирующие выплаты — премии. При этом последние могут сокращаться, что создает риски для медработников.
«Должностной оклад должен обеспечивать медицинскому работнику стабильную и предсказуемую основу заработной платы. Для младшего медицинского персонала он должен быть не ниже МРОТ, для среднего медперсонала и врачей мы предлагаем устанавливать оклад на уровне 1,5–2 МРОТ и более. Стимулирующие выплаты при этом должны поощрять качество и результаты труда. Однако сегодня во многих регионах минимальные должностные оклады медработников остаются ниже МРОТ. Профсоюз считает необходимым закрепить в новой системе понятные минимальные размеры окладов и предусмотреть их регулярную индексацию», - пояснил собеседник НСН.
В профсоюзе не видят оснований связывать изменение структуры заработной платы с возможным ростом «теневых» доходов в здравоохранении из-за ограничения стимулирующих выплат.
«Важно учитывать, что стимулирующие выплаты бывают разными. Часть из них закрепляется системой оплаты труда учреждения, региональными нормативными актами, коллективным или трудовым договором. Другая часть зависит от качества и результативности работы, интенсивности труда, выполнения установленных критериев и объёмов медицинской помощи. Их размер может меняться от месяца к месяцу. При переходе к новой системе оплаты труда важно сохранить общий уровень доходов работников и понятные, прозрачные правила формирования стимулирующей части», - подчеркнул автор инициативы.
При этом, по словам главы профсоюза, одной заработной платы — не достаточно для привлечения молодых кадров.
«Нужны понятные условия для жизни и профессионального развития: доступное жильё, льготные ипотечные программы, современные рабочие места, снижение бюрократической нагрузки. Большое значение имеют возможности для обучения, повышения квалификации, поступления в ординатуру и карьерного роста», - заключил Анатолий Домников.
В свою очередь председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев в комментарии НСН в последнем вопросе был еще категоричнее.
«Деньги не решают в данном случае ничего. Решение кроется в современных технологиях - на них люди пойдут. Но это совершенно другие технологии, чем те, которые сейчас используются. Зарплатных реформ у нас уже было тысячи, и они никак не влияют на количество и качество медицинской помощи», - считает собеседник НСН.
По его словам, необходимо создавать новую систему оказания медицинской помощи на современных технологических рельсах с учетом информатизации.
«Должна быть организована система дистанционной помощи, когда есть много парамедиков - людей, не имеющих специального медицинского образования, компьютеры различные, гаджеты и так далее. Всё это может взять на себя большую часть той деятельности, которую сегодня мы грузим на врачей. В этом случае число врачей первичного звена можно будет сократить в разы. Если сегодня врач один на тысячу живущих, то должен быть один - на 10-20 тысяч», - заключил Павел Воробьев.
Внедрение новой модели оплаты труда предполагается начать с пилотных проектов в начале 2027 года. Работа в этом направлении началась еще до пандемии коронавируса, однако реализацию пришлось отложить из-за необходимости выплаты повышенных надбавок в период борьбы с новым заболеванием.
Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал приравнять нападения на медиков к нападениям на полицейских, чтобы обеспечить безопасность сотрудников «скорой помощи».
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