СМИ: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят референдум о независимости
Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 сентября намерены подписать совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить регионам право на проведение референдумов о независимости. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, подписание документа состоится в столице Уэльса - Кардиффе.
Кроме того, стороны планируют заключить меморандум о взаимопонимании для развития дальнейшего сотрудничества. Как утверждает The Telegraph, соглашение затронет четыре ключевые сферы - экономику, энергетику, европейское и международное взаимодействие, а также вопросы самоопределения. Издание подчеркивает, что все три региона выразят единую позицию о необходимости возвращения в Евросоюз - Шотландия и Уэльс планируют войти в него в качестве новых членов, а Северная Ирландия - как часть Республики Ирландия.
Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернема заявила, что в октябре глава правительства проведет саммит с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на фоне растущих призывов к независимости автономных регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят референдум о независимости
- Селин Дион собрала 30 тысяч зрителей на первом за 6 лет концерте
- Воссозданное танковое училище открыли в Челябинске
- В МВД назвали основания для обязательной замены водительского удостоверения
- Кинооператор и режиссер Борис Тимковский скончался в день своего 90-летия
- «Одиссея» Нолана стала самым кассовым фильмом в истории Universal
- Канада не выдала визы российским велосипедистам-участникам чемпионата мира
- Лихачев: ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом рядом с ЗАЭС, есть погибшие и раненые
- МЧС: В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов
- СМИ: ВСУ пытаются прорвать окружение в Харьковской области