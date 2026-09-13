СМИ: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят референдум о независимости

По данным издания, подписание документа состоится в столице Уэльса - Кардиффе.

Кроме того, стороны планируют заключить меморандум о взаимопонимании для развития дальнейшего сотрудничества. Как утверждает The Telegraph, соглашение затронет четыре ключевые сферы - экономику, энергетику, европейское и международное взаимодействие, а также вопросы самоопределения. Издание подчеркивает, что все три региона выразят единую позицию о необходимости возвращения в Евросоюз - Шотландия и Уэльс планируют войти в него в качестве новых членов, а Северная Ирландия - как часть Республики Ирландия.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернема заявила, что в октябре глава правительства проведет саммит с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на фоне растущих призывов к независимости автономных регионов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».