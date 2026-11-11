Диетолог раскрыла, почему протеиновые продукты не помогут похудеть
Наталья Лазуренко заявила НСН, что кому-то протеиновые продукты могут навредить не только в плане срыва диеты.
Протеиновые конфеты и батончики зачастую состоят из соевого белка и простых углеводов, что является «обманкой» для людей с ожирением и диабетом, заявила НСН врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.
Россияне потратили более 37 млрд рублей на продукты с добавленным протеином за девять месяцев 2026 года — в полтора раза больше, чем годом ранее. На фоне растущего спроса производители расширяют ассортимент: на полках появляются протеиновые конфеты, майонез и даже маски для лица, пишет РБК. Лазуренко раскрыла, почему нельзя злоупотреблять такими продуктами.
«Почему вообще этот спрос появился? По статистике, человеку не хватает полноценного белка. Это тот белок, который мы считаем идеальным по составу, то есть, незаменимые аминокислоты. Наш организм их самостоятельно синтезировать не может, мы получаем их из еды: мясо, рыба, молочные продукты, морепродукты. Чтобы восполнить недостаток, нам нужно пересчитывать рацион. Например, если мы съедаем 250 граммов говядины, это не значит, что мы съедаем 250 граммов белка. Мы получаем примерно 30 граммов белка. А в среднем каждый человек должен получать примерно 90-110 граммов белка, все рассчитывается индивидуально. Если человек имеет избыточную массу тела, болеет диабетом, ему нельзя попадаться в ловушку протеиновых конфет и перекусов. Зачастую это соевый белок, который не так идеален по своему составу. Обычно туда добавляют, например, фруктозу и какой-то сироп, что по сути «обманка». Это простые углеводы, и не тот белок», - рассказала она.
По ее словам, кому-то протеиновые продукты могут навредить не только в плане срыва диеты.
«Важно понимать, что молочные продукты с добавленным белком – это продукты с казеином, как правило. Не у каждого человека имеется выраженный потенциал ферментов, которые могут позволить ему усвоить его на сто процентов. У некоторых людей он задерживает лишнюю жидкость, это тоже нужно учитывать. В целом хорошо, что такие продукты у нас есть, но их нужно подбирать индивидуально, чтобы не навредить организму. Есть заболевания, при которых в целом противопоказан избыток белка, например, заболевания почек, сердечная недостаточность. Начинать, конечно, нужно с рациона, добавлять кисломолочные продукты, белок которых достаточно быстро усваивается. Это пробиотик, который помогает работать желудочно-кишечному тракту», - добавила она.
Лучше всего черпать белок не из «химии», а из белого мяса, творога и яиц, а протеин употреблять осторожно и внимательно смотреть состав. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
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