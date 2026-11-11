Протеиновые конфеты и батончики зачастую состоят из соевого белка и простых углеводов, что является «обманкой» для людей с ожирением и диабетом, заявила НСН врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Россияне потратили более 37 млрд рублей на продукты с добавленным протеином за девять месяцев 2026 года — в полтора раза больше, чем годом ранее. На фоне растущего спроса производители расширяют ассортимент: на полках появляются протеиновые конфеты, майонез и даже маски для лица, пишет РБК. Лазуренко раскрыла, почему нельзя злоупотреблять такими продуктами.