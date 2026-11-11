Погода не подвела: Виноградари «Абрау-Дюрсо» отчитались о рекордных урожаях
Сочетание погодных условий, развитие сырьевой базы и профессионализм команды позволили виноградарям «Абрау-Дюрсо» обновить прошлогодний рекорд по урожаю, рассказал НСН Андрей Ермаков.
По итогам прошедшего сезона общий объем урожая группы компаний «Абрау-Дюрсо» превысил 29 тысяч тонн. При этом на виноградниках самого Абрау-Дюрсо и в Анапе был установлен новый рекорд, который составил почти 13,5 тысячи тонн ягоды, рассказал НСН руководитель виноградарского подразделения «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков.
«Рекордный сбор урожая на виноградниках стал результатом последовательной работы по развитию собственной сырьевой базы, профессионализма команды и точной организации уборочной кампании. Несмотря на поздний старт сбора, увеличение числа сотрудников на 35% и интенсивный режим работы позволили провести уборку в оптимальные сроки. Особое значение для качества урожая имели погодные условия. Прохладное лето оказалось благоприятным для виноградников, особенно для сортов, предназначенных для производства игристых вин. Отсутствие экстремальной жары в июле и августе обеспечило созревание ягод с оптимальным балансом сахаров и кислотности», - рассказал Ермаков.
Говоря о качестве собранного винограда и его пригодности для производства вин, собеседник НСН пояснил, что ягоду оценивают по нескольким параметрам. Помимо этого, важна организация самого процесса сбора.
«Высокое качество винограда определяется совокупностью показателей. С органолептической точки зрения оцениваются внешний вид и состояние гроздей: равномерность созревания, однородность ягод по размеру и цвету, отсутствие механических повреждений. Ягоды должны быть упругими, с плотной кожицей, без признаков увядания и перезревания. С технологической точки зрения ключевое значение имеют сахаристость сока и кислотность. Соотношение этого баланса позволяет определить готовность винограда к переработке с учетом стиля будущего вина. Например, для красных сортов важна фенольная зрелость, когда оцениваются окрашенность кожицы и зрелость танинов – группы природных органических соединений с характерным вяжущим вкусом. Отдельное внимание уделяется скорости доставки винограда на винодельню и его температуре при приемке. Стандартное время составляет не более одного часа с момента сбора. Сохранение свежести сырья, защита ягод от нагрева и окисления позволяют в полной мере раскрыть потенциал урожая в будущем вине», – подытожил Ермаков.
Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил НСН, что сегодня российское вино успешно конкурирует с зарубежными аналогами, о чём свидетельствуют поставки отечественной продукции в дальнее зарубежье. При этом розничные продажи игристых и шампанских вин в самой России подросли на несколько процентов.
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