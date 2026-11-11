Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии по делу о мошенничестве

В декабре 2023 года Преображенский районный суд столицы признал бывшего чиновника виновным по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации полученных преступным путем денег, незаконном участие в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Тогда наказание составило 12 лет колонии.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Абызову 14 лет в колонии строгого режима», - заявил судья.

Также был удовлетворён иск РВК к Абызову на сумму более 353 млн рублей. Кроме того, экс-министра лишили государственной награды - ордена Дружбы.

Ранее Абызов отверг свою причастность к мошенничеству с акциями РВК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

