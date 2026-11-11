Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии по делу о мошенничестве
Таганский районный суд Москвы назначил экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову наказание в виде шести с половиной лет колонии по делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК). Об этом сообщает ТАСС.
В декабре 2023 года Преображенский районный суд столицы признал бывшего чиновника виновным по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации полученных преступным путем денег, незаконном участие в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Тогда наказание составило 12 лет колонии.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Абызову 14 лет в колонии строгого режима», - заявил судья.
Также был удовлетворён иск РВК к Абызову на сумму более 353 млн рублей. Кроме того, экс-министра лишили государственной награды - ордена Дружбы.
Ранее Абызов отверг свою причастность к мошенничеству с акциями РВК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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