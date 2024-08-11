Активы и недвижимость: В деле о бронежилетах Минобороны появились новые сведения

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ В ДЕЛЕ

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Эти активы уже были арестованы.

По делу об отмывании денег проходят гендиректор ООО «ГК "Пикет"» Андрей Есипов, финансовый директор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Всем троим фигурантам дела суд продлил арест до 3 сентября 2024 года.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта с МО РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК "Пикет"» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», - говорится в материалах дела.