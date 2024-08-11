Активы и недвижимость: В деле о бронежилетах Минобороны появились новые сведения
По версии следствия, фигуранты уголовного дела потратили средства, выделенные МО России, на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях.
Следствие выяснило, куда фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны потратили деньги ведомства.
НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ В ДЕЛЕ
Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Эти активы уже были арестованы.
По делу об отмывании денег проходят гендиректор ООО «ГК "Пикет"» Андрей Есипов, финансовый директор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Всем троим фигурантам дела суд продлил арест до 3 сентября 2024 года.
«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта с МО РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК "Пикет"» и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества», - говорится в материалах дела.
По версии следствия, ООО «ГК "Пикет"» имеет доли в объеме от 25% до 99% в уставных капиталах пяти компаний, а также три земельных участка общей площадью 7 тысяч 200 квадратных метров и нежилое здание площадью 1 тысяча 265,7 квадратных метров. К тому же, деньги компании хранятся на 22 банковских счетах.
Организация выступала в качестве подрядчика по изготовлению и поставкам 20 тысяч 40 бронежилетов для мобилизованных граждан. Министерство обороны РФ выделило на эти цели 2 млрд рублей. Однако средства индивидуальной защиты, полученные военнослужащими, не соответствовали требованиям контракта. В связи с этим вся сумма была признана следствием похищенной.
В мае 2024 года стало известно, что у фигурантов дела арестовали счета и активы. В Следственном комитете России установили, как руководство ООО «ГК "Пикет"» распорядилось 2 млрд рублей, полученными от Минобороны.
Так, по данным следствия, Есипов после сделки с оборонным ведомством России стал владельцем 25% доли в компании «Тракмастер». Эта организация занимается ремонтом автомобилей. Он также получил 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», которые ведут арендный бизнес, и почти 100% в компании «Фаунд Мэри», занимающейся торговлей табачными изделиями. Еще 75% Есипову досталось в уставном капитале компании «Фикс и Точка». Она владеет пятью магазинами товаров для дома в Москве и Подмосковье.
АРЕСТ
Андрей Есипов был арестован 6 апреля 2024 года. По факту поставки некачественных бронежилетов российской армии было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Уголовное дело также возбудили по факту хищения денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Свою вину гендиректор ООО «ГК "Пикет"» не признал.
«По версии следствия, заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Защита Есипова утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия», — отмечается в материале.
Сам Есипов уверял, что в основу дела легли представленные бывшими сотрудниками «Пикета» данные. Ранее этих работников уволили в связи с обнаружением крупных хищений с их стороны. Позже против них возбудили уголовное дело. При этом бывшие менеджеры угрожали главе компании разбирательством и требовали компенсацию в размере 300 млн рублей.
Изначально Басманный суд Москвы назначил гендиректору «Пикета» арест до 3 июня, но после срок содержания под стражей продлевали.
Ранее бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов, арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, попросил смягчить ему меру пресечения и выпустить его из СИЗО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Работа.ру»: Средняя зарплата электромонтажников в России составляет 103,4 тыс. руб.
- «Торнадо-С» уничтожил колонну украинской техники в приграничном районе Курской области
- Минобороны: Украина ночью атаковала Курскую область ракетами «Точка-У»
- В Белгородской области за сутки произошло 39 обстрелов и 46 атак БПЛА
- Премьер Великобритании отменил отпуск из-за охвативших страну беспорядков
- СМИ: Зеленский не спасет Украину от поражения атакой на Курскую область
- В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников
- «Хезболлах» провела боевые операции против армии Израиля
- В Курске жителей поврежденного украинской ракетой дома перевезут в ПВР
- Лукашенко рассказал, чем займется после ухода со своего поста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru