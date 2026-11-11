Кушнер заявил, что предложит Путину подключить Европу к переговорам по Украине

Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину подключить к переговорам по Украине европейцев. Об этом сообщает RT.

Кушнер заявил, что вместе с Уиткоффом в ближайшие дни встретится с Путиным

«Чтобы переговоры приобрели многосторонний формат», — сказал он журналистам.

Также представитель США добавил, что выбрать единого переговорщика Евросоюзу сложнее, чем добиться участия в переговорах.

Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что европейцы смогут стать участниками переговоров «когда у них проснётся совесть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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