Кушнер заявил, что предложит Путину подключить Европу к переговорам по Украине
Американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину подключить к переговорам по Украине европейцев. Об этом сообщает RT.
«Чтобы переговоры приобрели многосторонний формат», — сказал он журналистам.
Также представитель США добавил, что выбрать единого переговорщика Евросоюзу сложнее, чем добиться участия в переговорах.
Ранее помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что европейцы смогут стать участниками переговоров «когда у них проснётся совесть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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