Песков: Решения об участии Путина в саммите G20 в Майами пока нет

При этом он отметил, что российский лидер открыт ко встречам.

«Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», - указал представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет уклоняться от беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

