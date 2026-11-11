Песков: Решения об участии Путина в саммите G20 в Майами пока нет

Решения об участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами в декабре пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о темах возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

При этом он отметил, что российский лидер открыт ко встречам.

«Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», - указал представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет уклоняться от беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинСаммит G20

Горячие новости

Все новости

партнеры