Песков: Решения об участии Путина в саммите G20 в Майами пока нет
Решения об участии президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами в декабре пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что российский лидер открыт ко встречам.
«Путин всегда повторял и продолжает повторять, что он открыт к контактам со всеми, в том числе и с европейцами», - указал представитель Кремля.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет уклоняться от беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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