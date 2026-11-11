Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Польшу
Гражданам России следует воздержаться от поездок в Польшу. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что общественно-политическая обстановка в республике «продолжает деградировать».
Дипломат добавила, что россиянам, которые уже находятся в Польше, при возникновении ЧС или необходимости получения экстренной помощи, необходимо обращаться в посольство РФ в Варшаве по телефону горячей линии.
Ранее в МИД РФ призвали граждан России временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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