Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Польшу

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Польшу. Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Среди погибших и раненых в Кракове есть граждане РФ и других государств

Она указала, что общественно-политическая обстановка в республике «продолжает деградировать».

Дипломат добавила, что россиянам, которые уже находятся в Польше, при возникновении ЧС или необходимости получения экстренной помощи, необходимо обращаться в посольство РФ в Варшаве по телефону горячей линии.

Ранее в МИД РФ призвали граждан России временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФРоссиянеПольша

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