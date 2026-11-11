Володин: Торговля вином через маркетплейсы не планируется
Торговли вином через маркетплейсы в РФ не будет. Как пишет RT, об этом заявил спекер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе обсуждения законопроекта об эксперименте по онлайн-продаже российского вина, он указал, что данное решение «поддержит «Почту России» и отечественных товаропроизводителей».
«Но расширять этот перечень и предоставлять такое право маркетплейсам не планируется», - подчеркнул политик.
Володин добавил, что это «принципиальная позиция».
Ранее депутаты «Справедливой России» призвали российский кабмин отозвать из Госдумы законопроекты о легализации дистанционной продажи алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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