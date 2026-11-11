Володин: Торговля вином через маркетплейсы не планируется

В ходе обсуждения законопроекта об эксперименте по онлайн-продаже российского вина, он указал, что данное решение «поддержит «Почту России» и отечественных товаропроизводителей».

«Но расширять этот перечень и предоставлять такое право маркетплейсам не планируется», - подчеркнул политик.

Володин добавил, что это «принципиальная позиция».

Ранее депутаты «Справедливой России» призвали российский кабмин отозвать из Госдумы законопроекты о легализации дистанционной продажи алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

