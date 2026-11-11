«Вернем каждую пядь земли»: Как прошли переговоры Россия-Украина-США в Абу-Даби
Второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился как минимум одной договоренностью – об очередном массовом обмене пленными. Песков назвал тон встречи доброжелательной, а Кушнер с Уиткоффом вновь собираются в Москву к Путину.
В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины. Российская сторона уже отметила их доброжелательный и деловой тон. О чем-то сторонам удалось договориться, но глобальных решений, способных повлиять на скорое завершение конфликта, судя по заявлением сторон, принято не было. Что, впрочем, было ожидаемым. Сегодня российская делегация покинет ОАЭ и отправится в Москву.
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
Второй день переговоров стартовал за закрытыми дверями, а встреча пролилась чуть менее двух часов. Для сравнения, первый день переговоров занял у сторон 4,5 часа с перерывом на 40 минут. Накануне сообщалось, что встреча главным образом направлена на обсуждение формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период, а урегулирование конфликта с Украиной – лишь один из пунктов.
Пожалуй, главным событием, о котором стороны высказались публично, стала договоренность между Россией и Украиной о масштабном обмене пленными. При этом в каком формате пройдет обмен и по какой формуле, пока не уточняется.
«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – сказал журналистам по итогам второго дня переговоров пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин уточнил, что обмен может пройти в ближайшие 2-3 недели.
В свою очередь участник российской делегации на переговорах, замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил встречу, скорее, положительно. По его мнению, как минимум основа для последующих встреч была заложена.
«Есть основа для дальнейшей работы», – сказал дипломат.
Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский конкретных деталей переговоров по их завершении раскрывать не стал.
«В таких случаях до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, детали никогда не обсуждаются», – цитирует его слова ТАСС.
Мединский также добавил, что вопрос о будущей архитектуре безопасности в Европе надо решать целиком, поскольку «пластырем тут не обойдешься».
Издание Politico писало, что одной из тем переговоров между Россией и Украиной должен был стать вопрос территорий. Обсуждался он или нет, пока неизвестно. Однако Мединский на встрече с журналистами о территориях высказался, – впрочем, снова без какой-либо конкретики.
«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена, так либо иначе», – сказал глава российской переговорной группы.
Участник украинской делегации Давид Арахамия по итогам переговоров выразил надежду, что каких-то решений удастся достичь до конца 2026 года.
«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», — сказал Арахамия во время пресс-конференции.
Представитель делегации США Джаред Кушнер охарактеризовал переговоры как «очень содержательные», хотя и «довольно сложные».
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Позднее стало известно, что сразу из Абу-Даби по итогам переговоров в Москву полетят и американцы. Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф планируют встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайший четверг.
По словам Кушнера, они планируют «обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться прогресса по некоторым из затронутых нами вопросов». В частности, они попытаются убедить Путина в необходимости «привлечь европейцев к участию в этом формате, чтобы сделать его многосторонним». В том числе речь идет о Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Также Кушнер отметил, что, по его мнению, «территориальные вопросы…будут самыми сложными».
После встречи с президентом РФ Кушнер и Уиткофф планируют отправиться в Дублин, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Чтобы подвести с ним итоги и более подробно обсудить некоторые идеи, которые у нас возникли сегодня», — сказал Кушнер.
Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся после в встречи делегаций двух стран в Стамбуле в мае прошлого года. Обмен занял несколько дней и прошел по формуле «1000 на 1000». Помимо этого, незадолго до трехсторонних переговоров в Абу-Даби Москва и Киев при посредничестве первой леди США Мелании Трамп провели гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области. От Москвы миссию возглавила Яна Лантратова, а от Киева Дмитрий Лубинец, оба являются уполномоченными по правам человека в своих странах.
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