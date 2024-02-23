Закон и беспечность: Государство «драконит» за утечки персональных данных, пользователи их не защищают

За весь прошлый год было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в Сеть попали около 300 млн записей. До этого, в 2022 году, произошло более 140 утечек, затронувших 600 млн записей о россиянах.

На этом фоне Центробанк России подготовил проект закона, который предлагает отстранять от должности топ-менеджеров банков за утечку данных, сообщают «Известия».



При неоднократных утечках топ-менеджеров могут отстранить от должностей на 10 лет. Как ожидается, принятие документа позволит предотвращать утечки информации из крупнейших финансовых организаций.