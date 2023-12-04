В Госдуме предложили лишать свободы за утечку персональных данных

Он отметил, что «по самым скромным оценкам» размер ущерба от утечек только в 2022 году составил около 8 млрд рублей, при этом действующие штрафы до 300 тысяч рублей для юрлиц «мало кого стимулируют» более ответственно подходить к защите данных.

По его словам, наказание будет ужесточаться в зависимости от объёма утечки, а также от того, какие именно данные были «слиты», например, если это медицинская информация. Предлагается штрафовать на сумму от 800 тысяч до двух млн рублей, а для юрлиц установить штрафы от трёх млн до 15 млн рублей.

«Что касается уголовной ответственности, она предусмотрена как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на «сливе» информации», - указал Турчак.

Он уточнил, что за вывоз данных граждан РФ зарубеж предлагается отправлять в тюрьму на срок до восьми лет, за перепродажу - до пяти лет лишения свободы. Если же утечка нанесла вред жизни и здоровью граждан, а также общественной безопасности, а также в случае действия организованных преступных групп предлагается назначать до 10 лет тюрьмы.

Ранее Роскомнадзор провел проверку и выявил утечку персональных данных клиентов «МТС Банка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

