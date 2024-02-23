Роскомнадзор заявил об утечке 500 млн записей о россиянах в 2024 году

«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — сообщил Вагнер.

По его словам, число случаев компрометации данных выросло, если сравнивать 2022 и 2023 годы. При этом уменьшился объем самих утечек.

За весь прошлый год было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в Сеть попали около 300 млн записей. До этого, в 2022 году, произошло более 140 утечек, затронувших 600 млн записей о россиянах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на рост числа случаев похищений личных сведений граждан, напоминает телеканал «360». Политик запустил в своем Telegram-канале опрос и поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они введение оборотных штрафов за утечку персональных данных и уголовного наказания за незаконное использование таких сведений, полученных преступным путем.

