Роскомнадзор заявил об утечке 500 млн записей о россиянах в 2024 году
Свыше 510 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала года, 500 млн из них были скомпрометированы из-за одного инцидента. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер в беседе с ТАСС.
«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — сообщил Вагнер.
По его словам, число случаев компрометации данных выросло, если сравнивать 2022 и 2023 годы. При этом уменьшился объем самих утечек.
За весь прошлый год было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в Сеть попали около 300 млн записей. До этого, в 2022 году, произошло более 140 утечек, затронувших 600 млн записей о россиянах.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на рост числа случаев похищений личных сведений граждан, напоминает телеканал «360». Политик запустил в своем Telegram-канале опрос и поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они введение оборотных штрафов за утечку персональных данных и уголовного наказания за незаконное использование таких сведений, полученных преступным путем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru