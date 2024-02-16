«Строчка из песни»: Россиянам дали советы по созданию надежных паролей

Пароль должен состоять из больших и маленьких букв, а также цифр и специальных знаков, отметил в эфире НСН Алексей Дрозд.

Пароль будет надежным, если он состоит минимум из 12 символов, рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд в разговоре с НСН. Также, по его словам, нужно не использовать в паролях распространенные фразы, личные данные и любую информацию, которую легко подобрать.

Ранее исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI показало, что в России самыми популярными паролями в 2023 году стали «123456», «123456789» и «1000000». В РФ рейтинг также пополнился сочетанием «12345zz». Дрозд отметил, что подобные пароли являются небезопасными.

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«Создавайте только уникальные пароли. Если поменять в пароле пару символов – это будет тот же пароль. Пароль должен быть сложным, то есть состоять минимум из 12 символов: больших и маленьких букв, цифр и специальных знаков. Не используйте в паролях распространенные фразы, личные данные и любую иную информацию, которую легко подобрать. Используйте специальные сервисы и программы. Они помогают быстро и удобно создавать и хранить пароли», - сказал Дрозд.

По его словам, чем длиннее и разнообразнее пароль, тем дольше «машина» будет взламывать его. Дрозд подчеркнул, что также важно подключить многофакторную аутентификацию.

«Чем длиннее и разнообразнее пароль, тем дольше машина будет перебирать всевозможные символы, пока не найдет нужную комбинацию. Но не стоит использовать рандомные цифры, буквы и символы. Лучше использовать какую-то смысловую фразу: строчку из песни, девиз по жизни и любую другую информацию, которую вам легко запомнить и которая является уникальной. Также важно подключить многофакторную аутентификацию. Она не позволяет войти в аккаунт без специального кода», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее в исследовании экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) компании InfoWatch сообщалось, что в 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов – это больше, чем в 2022 году, в 3,2 раза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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