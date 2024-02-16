«Строчка из песни»: Россиянам дали советы по созданию надежных паролей

Пароль будет надежным, если он состоит минимум из 12 символов, рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд в разговоре с НСН. Также, по его словам, нужно не использовать в паролях распространенные фразы, личные данные и любую информацию, которую легко подобрать.

Ранее исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI показало, что в России самыми популярными паролями в 2023 году стали «123456», «123456789» и «1000000». В РФ рейтинг также пополнился сочетанием «12345zz». Дрозд отметил, что подобные пароли являются небезопасными.