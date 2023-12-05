В России увеличили штрафы за нарушение размещения личных данных
Депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушение размещения личных данных россиян, сообщает РИА Новости.
В частности, речь идёт о размещении биометрических персональных данных с нарушением установленных законодательством требований.
Так, за обработку персональных данных без согласия гражданина в письменной форме, либо за обработку персональных данных с нарушением, предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностных лиц на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.
За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен.
Ранее замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что на рассмотрение в Госдуму были внесены законопроекты, ужесточающие наказание за утечку персональных данных, вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев вырос на 63%
- Бельгия пообещала поставить Украине истребители F-16 в 2025 году
- Фермеры водрузили перед парламентом Молдавии мешок с навозом
- Группа «Мастер» объявила о прекращении сотрудничества с Андреем Большаковым
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
- Всероссийский хоровой форум пройдет с 19 по 22 декабря в Гнесинке
- СМИ: Геннадий Зюганов признался, что пользуется иностранными смартфонами
- Кремль заявил о сохранении готовности к переговорам с Украиной
- К «Прямой линии» с Путиным прислали 256 тысяч вопросов
- ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru