В России увеличили штрафы за нарушение размещения личных данных

В частности, речь идёт о размещении биометрических персональных данных с нарушением установленных законодательством требований.

Так, за обработку персональных данных без согласия гражданина в письменной форме, либо за обработку персональных данных с нарушением, предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностных лиц на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен.

Ранее замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что на рассмотрение в Госдуму были внесены законопроекты, ужесточающие наказание за утечку персональных данных, вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

