Суд вновь оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
Американскую компанию Apple снова оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщает РИА Новости.
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы признал IT-гиганта виновным в повторном совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 12 млн рублей.
Первый штраф Apple по данной статье КоАП назначили в июле 2023 года. Тогда компанию оштрафовали на два млн рублей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru