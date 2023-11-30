Суд вновь оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы признал IT-гиганта виновным в повторном совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 12 млн рублей.

Первый штраф Apple по данной статье КоАП назначили в июле 2023 года. Тогда компанию оштрафовали на два млн рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

