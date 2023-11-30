Суд вновь оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян

Американскую компанию Apple снова оштрафовали за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщает РИА Новости.

Суд наложил на Google второй оборотный штраф более 21 млрд рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы признал IT-гиганта виновным в повторном совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 12 млн рублей.

Первый штраф Apple по данной статье КоАП назначили в июле 2023 года. Тогда компанию оштрафовали на два млн рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple почти на 1,2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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