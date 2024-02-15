СМИ: В России зафиксирован рост утечек данных из банков

По данным издания, за прошлый год финансовые организации допустили 64 случая утечки, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Уточняется, что это также в два раза превышает данные за 2021 год.

Как поясняют эксперты, рост подобных инцидентов связан с активизацией организованных групп хакеров, в том числе политически мотивированных активистов. Помимо банков с компрометацией данных клиентов столкнулись микрофинансовые организации (МФО), платежные сервисы, криптобиржи, инвестиционные компании и другие участники рынка.

Ранее сообщалось, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

