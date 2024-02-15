СМИ: В России зафиксирован рост утечек данных из банков
В 2023 году из российских банков утекло 170,3 миллиона записей персональных данных клиентов, что в 3,2 раза превышает показатели 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование InfoWatch.
По данным издания, за прошлый год финансовые организации допустили 64 случая утечки, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Уточняется, что это также в два раза превышает данные за 2021 год.
Как поясняют эксперты, рост подобных инцидентов связан с активизацией организованных групп хакеров, в том числе политически мотивированных активистов. Помимо банков с компрометацией данных клиентов столкнулись микрофинансовые организации (МФО), платежные сервисы, криптобиржи, инвестиционные компании и другие участники рынка.
Ранее сообщалось, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 миллиардов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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