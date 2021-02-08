«Забрало» не запотеет. Россиянам назвали сроки победы над COVID-19
Представители Кремля и известные журналисты дали свои прогнозы по окончанию пандемии. Как и вирусологи, они ожидают возвращения к привычной жизни уже летом.
Ситуация с пандемией коронавируса «рассосётся» к июлю, и тогда из России уже можно будет выезжать в разные страны, считает телеведущий Владимир Познер. По его мнению, благодаря массовой вакцинации карантин во многих странах может быть снят к концу июня.
Всегда сдержанный в оценках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал более осторожный прогноз. Он полагает, что возвращение к привычному образу жизни, нарушенному пандемией COVID-19, будет зависеть от формирования иммунитета у населения Земли. Он должен появиться к середине лета, считают в Кремле.
«То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - приводит комментарий Пескова агентство ТАСС.
Журналистам остаётся догадываться, имел ли в виду представитель Кремля отмену масочного режима, но именно этого шага, наверняка, ждут большинство россиян. В зависимости от эпидемиологической ситуации Москва и регионы постепенно смягчают ограничения, но один из главных повседневных атрибутов последнего года – медицинские защитные маски – по-прежнему остаётся с нами.
При этом споры об эффективности масок продолжаются. Так, врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с низкой эффективностью.
«Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», - высказался он.
Другие врачи утверждают, что маски – самый доступный и довольно эффективный способ защиты от вирусов, особенно если носить их правильно и часто менять.
Предпринимались попытки увязать необходимость ношения масок с наличием антител к COVID-19, так как многие уже переболели. Однако вирусологи пока не знают, какой титр антител является оптимальным с точки зрения защитных свойств, а потому рекомендуют всё же не отказываться от масок.
«Маски надо поносить до лета и провести реальную оценку по городам, вот просто поквартирный обход, чтоб понять, сколько людей имеют уже иммунитет, после болезни или вакцинации», - заявил НСН ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Заболеваемость коронавирусом в России уже пошла на спад, что демонстрируют официальные статистические сводки оперативного штаба. Число заражений в сутки в стране снизилось с пиковых 29,9 тысячи до 16 тысяч, в Москве – с максимальных 8,2 тысячи в декабре до 1,5-2 тысяч в феврале.
По оценке иммунолога Владимира Болибока, к марту в сутки по России будут выявлять уже порядка 8-14 тысяч новых заболевших ежедневно.
Так или иначе, первой выходить из коронавирусных ограничений и пандемии как таковой собирается Москва. Мэр Сергей Собянин уже выразил надежду, что при сохранении нынешней динамики основные ограничения по коронавирусу могут быть сняты в мае.
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