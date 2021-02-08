«Забрало» не запотеет. Россиянам назвали сроки победы над COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса «рассосётся» к июлю, и тогда из России уже можно будет выезжать в разные страны, считает телеведущий Владимир Познер. По его мнению, благодаря массовой вакцинации карантин во многих странах может быть снят к концу июня.

Всегда сдержанный в оценках пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал более осторожный прогноз. Он полагает, что возвращение к привычному образу жизни, нарушенному пандемией COVID-19, будет зависеть от формирования иммунитета у населения Земли. Он должен появиться к середине лета, считают в Кремле.

«То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - приводит комментарий Пескова агентство ТАСС.

Журналистам остаётся догадываться, имел ли в виду представитель Кремля отмену масочного режима, но именно этого шага, наверняка, ждут большинство россиян. В зависимости от эпидемиологической ситуации Москва и регионы постепенно смягчают ограничения, но один из главных повседневных атрибутов последнего года – медицинские защитные маски – по-прежнему остаётся с нами.

При этом споры об эффективности масок продолжаются. Так, врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с низкой эффективностью.