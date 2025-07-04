«Не дождетесь»: Кадыров ответил на слухи о своей смерти

На совещании с представителями республиканского кабмина он отметил, что в этом случае для решения вопросов достаточно личной встречи или звонка.

Комментируя очередные слухи о своей смерти, Кадыров указал, что непосещение им каждого совещания не означает, что с ним что-то произошло.

«По мнению недоброжелателей, если человек не идет на совещание - он сразу при смерти или уже умер. Не дождётесь!», - написал он.

Ранее Кадыров заявил, что те, кто распространяет слухи о якобы его болезни, являются «сплетниками без мужества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

