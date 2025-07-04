Прокуратура: Расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной завершено

В ведомстве указали, что речь идёт о статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Фигурантами дела являются Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова.

Отмечается, что обвиняемые обманом похитили деньги потерпевшей, а также лишили её права на жилое помещение. Общий ущерб, с учётом банковских комиссийпревысил 317,6 млн рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал недействительной сделку по продаже квартиры Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

