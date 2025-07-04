Орландо Блум и Кэти Перри официально расстались
Американская певица Кэти Перри и британский актёр Орландо Блум официально подтвердили слухи о своём расставании, которые впервые появились ещё в начале 2025 года.
В заявлении представителей 40-летней исполнительницы и 48-летнего артиста, которое опубликовало издание Us Weekly, говорится, что Перри и Блум остались друзьями и на публике их продолжат видеть, как семью.
«Это связано с тем, что их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери Дейзи в любви, стабильности и взаимном уважении», — отмечается в тексте.
Ранее британская певица Дуа Липа подтвердила, что помолвлена с британским актёром Каллумом Тёрнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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