Орландо Блум и Кэти Перри официально расстались

В заявлении представителей 40-летней исполнительницы и 48-летнего артиста, которое опубликовало издание Us Weekly, говорится, что Перри и Блум остались друзьями и на публике их продолжат видеть, как семью.

«Это связано с тем, что их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери Дейзи в любви, стабильности и взаимном уважении», — отмечается в тексте.

Ранее британская певица Дуа Липа подтвердила, что помолвлена с британским актёром Каллумом Тёрнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

