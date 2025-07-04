Россиянам объяснили, когда налоговую может заинтересовать денежный перевод
Внимание налоговой службы в РФ привлекают карты с признаками дохода. Об этом сайту aif.ru заявил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
По его словам, это могут быть «регулярные поступления от одного или нескольких отправителей», в которых налоговики могут усмотреть признаки зарплаты или платы за услуги «без оформления ИП или статуса самозанятого».
Эксперт указал, что в этом случае может быть проведена проверка, поэтому гражданам лучше иметь доказательства того, что им вернули долг или сделали подарок.
«Подтверждением станут простые документы — расписка, договор дарения, чек с маркетплейса и так далее... Но лучше указывать назначение платежа прямо в переводе — например, возврат долга», - заключил Астафьев.
Ранее глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил «Радиоточке НСН», что в случае блокировки карт из-за переводов незнакомцам следует сразу обращаться в банк.
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