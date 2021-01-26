Прощай, карантин! Вирусолог спрогнозировал двукратный спад по COVID-19 к марту

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН дал свой прогноз по выходу России из пандемии и заявил, что популяционный иммунитет в стране уже достигнут.

Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже в марте, сообщил в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Через 1,5-2 месяца можно ждать сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом в 1,5-2 раза. Если на конец декабря в день фиксировалось по 29 тысяч новых случаев, то сейчас порядка 20 тысяч, а еще через месяц будет в районе 10 тысяч, примерно от 8 до 14 тысяч новых случаев за сутки», - отметил специалист.

Сейчас, по словам врача, фиксируется рост обычного ОРВИ, включая грипп, но у них нет такой летальности, как у коронавируса. По COVID-19 в России уже наблюдается спад. Со снижением числа заболевших коронавирусом смертность станет меньше, но вот с летальностью - обратная закономерность, объяснил Болибок.

«Снижение смертности совершенно нормально, так как пандемия идет на спад. Будет меньше заболевших, а потому меньше тяжелых больных. Летальность же вируса, то есть отношение числа умерших к числу всех заболевших, в конце пандемии, как правило, поднимается. Дело в том, что когда пандемия идет на спад, в больнице больше остается больных с тяжелыми формами болезни. То есть с сокращением пандемии снизится смертность, но вырастет в моменте госпитальная летальность, а затем тоже сойдет на нет», - сказал вирусолог.

Двукратное снижение заболеваемости COVID-19 спрогнозировали в России

Болибок также заявил НСН, что в России уже фактически достигли коллективного иммунитета естественным путем, то есть без помощи вакцинации, а потому ограничительные меры в стране более не нужны и их можно снимать.

«Мы сейчас всей Россией пошли на спад по заболеваемости, и вакцинация на это дело мало повлияла. Мы уже выходим из пандемии за счет естественной иммунизации. Карантин же вводился для того, чтобы можно было управлять числом занятых коек в больницах. Чем меньше было свободных коек, тем жестче были ограничения. Сейчас же свободных коек полно и держать карантин нет смысла. Нам надо выходить из карантина и восстанавливать нормальное функционирование экономики», - отметил вирусолог.

Он напомнил, что для прекращения пандемии нужен коллективный иммунитет в 70-75%. «Мы где-то столько и набрали», - заключил он.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что Россия вышла на плато по зараженности коронавирусом и к середине весны в России можно ждать снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в два раза, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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