Прощай, карантин! Вирусолог спрогнозировал двукратный спад по COVID-19 к марту

Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже в марте, сообщил в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Через 1,5-2 месяца можно ждать сокращения числа новых случаев заражения коронавирусом в 1,5-2 раза. Если на конец декабря в день фиксировалось по 29 тысяч новых случаев, то сейчас порядка 20 тысяч, а еще через месяц будет в районе 10 тысяч, примерно от 8 до 14 тысяч новых случаев за сутки», - отметил специалист.

Сейчас, по словам врача, фиксируется рост обычного ОРВИ, включая грипп, но у них нет такой летальности, как у коронавируса. По COVID-19 в России уже наблюдается спад. Со снижением числа заболевших коронавирусом смертность станет меньше, но вот с летальностью - обратная закономерность, объяснил Болибок.

«Снижение смертности совершенно нормально, так как пандемия идет на спад. Будет меньше заболевших, а потому меньше тяжелых больных. Летальность же вируса, то есть отношение числа умерших к числу всех заболевших, в конце пандемии, как правило, поднимается. Дело в том, что когда пандемия идет на спад, в больнице больше остается больных с тяжелыми формами болезни. То есть с сокращением пандемии снизится смертность, но вырастет в моменте госпитальная летальность, а затем тоже сойдет на нет», - сказал вирусолог.