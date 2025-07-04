Макрон заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине

Прогресс в дискуссиях с Россией по Украине отсутствует. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Комментируя свой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, он указал, что по украинскому конфликту «между Парижем и Москвой сохраняются разногласия».

«Необходимо добиться заключения соглашения о прекращении огня... оно должно обеспечить путь к миру», - заключил Макрон.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков Заявил, что Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что Москва не отступится от своих целей по Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон

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