Опрос: Партию Маска готовы поддержать 40% американцев
4 июля 202518:23
Политическую партию, которую предложил создать бизнесмен Илон Маск, готовы поддержать 40% американцев. Об этом соообщает компании Quantus Insights.
Отмечается, что в соответствующем опросе приняли участие тысяча граждан США. Из них 38% выступли против создания новой политической организации.
В Quantus Insights добавили, что ещё 22% респондентов не смогли определиться с выбором.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что Маск не рискнет создать третью партию назло лидеру США Дональду Трампу, так как это навредит его бизнесу.
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