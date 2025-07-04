Опрос: Партию Маска готовы поддержать 40% американцев

Политическую партию, которую предложил создать бизнесмен Илон Маск, готовы поддержать 40% американцев. Об этом соообщает компании Quantus Insights.

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Отмечается, что в соответствующем опросе приняли участие тысяча граждан США. Из них 38% выступли против создания новой политической организации.

В Quantus Insights добавили, что ещё 22% респондентов не смогли определиться с выбором.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что Маск не рискнет создать третью партию назло лидеру США Дональду Трампу, так как это навредит его бизнесу.

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