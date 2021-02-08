Познер рассказал, когда россияне смогут путешествовать по миру

К июлю россияне смогут свободно перемещаться по миру. Такое мнение во время встречи с поклонниками высказал телеведущий Владимир Познер. По его словам, в конце июня карантин во многих странах будет снят и мир сможет вернуться к нормальной жизни, передает ресурс «Познер Online».

Познер отметил, что на снятие ограничений скажется массовая вакцинация.

Туроператоры готовы выполнить отложенные из-за коронавируса обязательства перед российскими туристами

«Если этого не произойдет, прошу не судить меня строго», — сказал телеведущий.

Он добавил, что ситуация будет зависеть не только от России, но и всех других стран. Познер сказал, что, например, в Англии сейчас «кошмар настоящий», во Франции также «не очень хорошо», передает телеканал «360».

В октябре прошлого года Познер рассказал, что его супруга заразилась коронавирусом. Он призвал всех соблюдать меры предосторожности. Он назвал людей, которые утверждают, что никакого коронавируса нет, дебилами либо провокаторами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияВладимир Познер
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