Познер рассказал, когда россияне смогут путешествовать по миру

«Если этого не произойдет, прошу не судить меня строго», — сказал телеведущий.

Он добавил, что ситуация будет зависеть не только от России, но и всех других стран. Познер сказал, что, например, в Англии сейчас «кошмар настоящий», во Франции также «не очень хорошо», передает телеканал «360».

В октябре прошлого года Познер рассказал, что его супруга заразилась коронавирусом. Он призвал всех соблюдать меры предосторожности. Он назвал людей, которые утверждают, что никакого коронавируса нет, дебилами либо провокаторами.

