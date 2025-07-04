Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ

Глава азербайджанской диаспоры Московской области Эльшан Ибрагимов заявил изданию Oxu.az, что его лишили российского гражданства.

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По его словам, в ближайшие дни он приедет в Азербайджан и даст развёрнутый комментарий.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что Ибрагимов лишился российского паспорта из-за «совершения им действий, представляющих угрозу национальной безопасности России».

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Гражданство РФАзербайджанМосковская Область

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