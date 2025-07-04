Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ
4 июля 202516:45
Глава азербайджанской диаспоры Московской области Эльшан Ибрагимов заявил изданию Oxu.az, что его лишили российского гражданства.
По его словам, в ближайшие дни он приедет в Азербайджан и даст развёрнутый комментарий.
РБК со ссылкой на источники сообщает, что Ибрагимов лишился российского паспорта из-за «совершения им действий, представляющих угрозу национальной безопасности России».
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, сообщает RT.
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