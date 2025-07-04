Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ

По его словам, в ближайшие дни он приедет в Азербайджан и даст развёрнутый комментарий.

РБК со ссылкой на источники сообщает, что Ибрагимов лишился российского паспорта из-за «совершения им действий, представляющих угрозу национальной безопасности России».

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о расширении списка оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, сообщает RT.