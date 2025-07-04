В Екатеринбурге появится улица имени режиссера Балабанова

По его словам, соответствующее решение приняла комиссия по топонимике.

«Улица Алексея Балабанова появится... в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей ещё одного великого уральского режиссёра Ярополка Лапшина», – написал парламентарий.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге Алексею Балабанову установят памятник. Его откроют у Дворца молодежи недалеко от дома, где он жил, и школы, в которой учился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

