В Екатеринбурге появится улица имени режиссера Балабанова
Улица в честь российского кинорежиссера Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге. Об этом в своих соцсетях заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
По его словам, соответствующее решение приняла комиссия по топонимике.
«Улица Алексея Балабанова появится... в микрорайоне Академический-2 (Чкаловский район), по соседству с улицей ещё одного великого уральского режиссёра Ярополка Лапшина», – написал парламентарий.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге Алексею Балабанову установят памятник. Его откроют у Дворца молодежи недалеко от дома, где он жил, и школы, в которой учился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам объяснили, когда налоговую может заинтересовать денежный перевод
- В Екатеринбурге появится улица имени режиссера Балабанова
- «Не дождетесь»: Кадыров ответил на слухи о своей смерти
- Россиянам назвали основные проблемы китайских автомобилей
- Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ
- Макрон заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине
- Политолог Блохин: Трамп не планировал поддерживать Украину
- Вассерман обвинил ВСУ в желании превратить жителей Сум в живой щит
- Названы самые популярные фильмы у российских пиратов в июне
- В Санкт-Петербурге от последствий непогоды пострадали пять человек