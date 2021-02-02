Мясников призвал отменить масочный режим

«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Обычные – это вообще… Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», - отметил он.

Врач также выступил против ношения перчаток. «Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует. Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», - объяснил Мясников.

Вместо этого собеседник НСН посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идет о группе риска: пожилых людях или беременных», - заключил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году.

