Мясников призвал отменить масочный режим
Врач и телеведущий в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью и предложил другой способ защиты от коронавируса.
Медицинские маски могут стать ненужными ближе к концу весны, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, для этого нужен иммунитет у 60–70% жителей. Он добавил, что быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН назвал маски пассивной защитой с весьма низкой эффективностью.
«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам, а также N95. Обычные – это вообще… Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», - отметил он.
Врач также выступил против ношения перчаток. «Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует. Перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья. А если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19, а всего остального», - объяснил Мясников.
Вместо этого собеседник НСН посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идет о группе риска: пожилых людях или беременных», - заключил специалист.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок. По ее оценкам, это может произойти уже в 2021 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- ФСИН попросила для Навального 3,5 года колонии
- Сын Анджелины Джоли заговорил по-русски
- Мэнсон назвал обвинение в харассменте «искажением реальности»
- Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от коронавируса
- Мосгорсуд назначил новую судью по делу Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru