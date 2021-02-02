Мясников усомнился в сроках достижения иммунитета от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН усомнился в том, что к концу весны удастся достичь такой прослойки.

«Я бы очень хотел, чтобы Владислав Евгеньевич был прав, очень хочется отказаться от масочного режима. Но лично я не верю, что к концу весны удастся достигнуть 60% иммунной прослойки. Вакцина – это, конечно, хорошо, миллионы людей должны и будут привиты, но гарантировать благодаря этому коллективный иммунитет я не могу. Думаю, что коронавирус даст нам коллективный иммунитет раньше, чем вакцинация», - отметил он.

Мясников напомнил, что даже при остановке пандемии коронавирус никуда не денется. «Не думайте распрощаться с COVID-19. Он выродится в сезонную инфекцию. Сейчас есть четыре человеческих сезонных коронавируса, теперь будет пятый. Просто будем чихать и кашлять, как всегда до этого», - заключил врач.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» каждый месяц. Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля.

