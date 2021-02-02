Мясников усомнился в сроках достижения иммунитета от COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ вряд ли сформируется к концу весны, даже несмотря на вакцинацию, заявил в эфире НСН известный врач и телеведущий.
Медицинские маски могут стать ненужными ближе к концу весны, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, для этого нужен иммунитет у 60–70% жителей. Он добавил, что быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН усомнился в том, что к концу весны удастся достичь такой прослойки.
«Я бы очень хотел, чтобы Владислав Евгеньевич был прав, очень хочется отказаться от масочного режима. Но лично я не верю, что к концу весны удастся достигнуть 60% иммунной прослойки. Вакцина – это, конечно, хорошо, миллионы людей должны и будут привиты, но гарантировать благодаря этому коллективный иммунитет я не могу. Думаю, что коронавирус даст нам коллективный иммунитет раньше, чем вакцинация», - отметил он.
Мясников напомнил, что даже при остановке пандемии коронавирус никуда не денется. «Не думайте распрощаться с COVID-19. Он выродится в сезонную инфекцию. Сейчас есть четыре человеческих сезонных коронавируса, теперь будет пятый. Просто будем чихать и кашлять, как всегда до этого», - заключил врач.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что в столице смогут производить около 11 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V» каждый месяц. Первые партии препарата должны поступить в оборот уже в конце февраля.
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