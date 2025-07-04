Россиянам назвали основные проблемы китайских автомобилей
Одна из первых проблем, с которой сталкивается в РФ владелец китайского автомобиля — это большой расход топлива. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, китайские легковушки, как правило, оснащаются 1,5-литровыми моторами с турбиной, что повышает расход бензина. При этом сами двигатели не могут похвастать большим ресурсом и технологически являются одноразовыми.
Также проблемными местами машин из КНР являются роботизированные трансмиссии и вариаторы, которые не отличаются постоянной чёткой работой. А связь коробки передач с двигателем не всегда идеальна.
«У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что её слишком много. А долгое ожидание запчастей тоже нельзя записать в плюсы», — заключил эксперт.
Ранее Хайцеэр заявил, что китайским автопроизводителям не выгодно строить заводы в России, сообщает RT.
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