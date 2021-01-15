Носить до лета! Вирусолог раскритиковал слова Гинцбурга о вреде масок

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН попытался разобраться, кто из них прав.

«В лабораториях относительное количество антител определяют по косвенным признакам, и потому сложно говорить о точном значении этого показателя. В целом для рядового гражданина самому определить количество антител в принципе нереально, потому вообще нельзя выводить никакую универсальную пропорцию, вроде того, что с таким титром маски носить можно, а с таким нельзя. Но это пока чисто научный спор. А решаться все будет административным решением, и если решат так, значит так и будет. Тем более, что процедура вакцинации все равно будет длиться значительное время», - сказал он.

По его словам, если в России за месяц провакцинировали порядка 1 миллиона человек, то к концу лета можно ждать вакцинацию в лучшем случае 20 миллионов человек. Но к этому времени примерно треть населения, по мнению вирусолога, будет иметь антитела после бессимптомного течения заболевания.

«Но тут другая проблема – очень большой разброс в сроках существования антител в организме людей болезни. Я встречал людей, которые и через 8 месяцев имели высокий уровень антител, и людей, которые утратили их полностью через несколько месяцев. Так что в этой ситуации решение об обязательном ношении масок останется административным», - резюмировал Чепурнов.

Он также в связи с этим раскритиковал идею властей Сахалина выдавать бейджи тем, кто вакцинировался от коронавируса и разрешить им не носить маски. Ведь проверить, как именно подействовала вакцина на человека, выработался ли у него иммунитет и сколько он будет у него держаться, без специальных анализов нельзя.

«Потому маски надо поносить до лета и провести реальную оценку по городам, вот просто поквартирный обход, чтоб понять, сколько людей имеют уже иммунитет, после болезни или вакцинации», - отметил ученый.

Ранее в пятницу депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что вакцинация в России от коронавируса идет плохо.

